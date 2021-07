Giuseppe De Donno, aperta un’inchiesta sull’ipotesi suicidio del medico “padre” della terapia al plasma (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Procura di Mantova vuole vederci chiaro sulla morte di Giuseppe De Donno, ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma, ritrovato in casa sua da alcuni familiari. Al momento l’ipotesi principale resta quella del suicidio, ma l’inchiesta punta a verificare eventuali responsabilità di terzi. De Donno, nell’ultimo anno, è stato una controversa figura di rilievo durante la pandemia: “padre” della terapia al plasma iperimmune, si era dimesso dall’ospedale il mese scorso. Ipotesi suicidio per Giuseppe De ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 28 luglio 2021) La Procura di Mantova vuole vederci chiaro sulla morte diDe, ex primario di pneumologia dell’ospedale Carlo Poma, ritrovato in casa sua da alcuni familiari. Al momento l’ipotesi principale resta quella del, ma l’inchiesta punta a verificare eventuali responsabilità di terzi. De, nell’ultimo anno, è stato una controversa figura di rilievo durante la pandemia: “aliperimmune, si era dimesso dall’ospedale il mese scorso. IpotesiperDe ...

