Con business in sella incontri in bici tra imprenditori (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pordenone, 28 lug. (Labitalia) - 'business in sella' è l'idea del giovanissimo Daniele Angeli, fondatore di Molo17, azienda informatica con sede a Pordenone (2 milioni di fatturato), che ha annunciato da Resia (Udine), presso la nuova sede di Ti Lancio. "Avere una grande passione per la mountain bike - spiega - per questo motivo, desidero unire l'utile al dilettevole, ovvero: chiacchierare in sella alla bicicletta di business ed anche altro, con colleghi imprenditori che mi accompagnano sulla due ruote. E' molto tempo che ho in serbo questa idea: ed ora la concretizzo. Vorrei come primo ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Pordenone, 28 lug. (Labitalia) - 'in' è l'idea del giovanissimo Daniele Angeli, fondatore di Molo17, azienda informatica con sede a Pordenone (2 milioni di fatturato), che ha annunciato da Resia (Udine), presso la nuova sede di Ti Lancio. "Avere una grande passione per la mountain bike - spiega - per questo motivo, desidero unire l'utile al dilettevole, ovvero: chiacchierare inallacletta died anche altro, con colleghiche mi accompagnano sulla due ruote. E' molto tempo che ho in serbo questa idea: ed ora la concretizzo. Vorrei come primo ...

Advertising

mludodc : RT @BarbaraRaval: A qualcuno non è piaciuto che la terapia con il plasma costasse poco. Qualcuno ne sta facendo un business.Lo hanno emarg… - K274863601 : RT @BarbaraRaval: A qualcuno non è piaciuto che la terapia con il plasma costasse poco. Qualcuno ne sta facendo un business.Lo hanno emarg… - Domenic20508867 : RT @BarbaraRaval: A qualcuno non è piaciuto che la terapia con il plasma costasse poco. Qualcuno ne sta facendo un business.Lo hanno emarg… - ITAformazione : Oggi per il Progetto #Canada Education & Business Program ultimo incontro: interessate le aziende della filiera con… - annarigel : RT @BarbaraRaval: A qualcuno non è piaciuto che la terapia con il plasma costasse poco. Qualcuno ne sta facendo un business.Lo hanno emarg… -

Ultime Notizie dalla rete : Con business Banca Ifis, ok da assemblea a modifiche Statuto per designare due condirettori generali ... i primi venti anni passati in Unicredit tra le Risorse Umane e il Business, gli ultimi anni in Italease come responsabile del personale, poi al Banco Popolare, quindi in Banco BPM con la ...

Hera: l'utile sale del 30%. Su ricavi e Mol ...tutti principali indicatori economico - finanziari "grazie al contributo dei principali business', ...95 miliardi, con un rapporto sul mol calato a 2,5 volte, a fronte di investimenti operativi netti ...

Offerte luce e gas per ristoranti: le promozioni business di agosto 2021 SosTariffe SkinMedic e Socialness, franchising in crescita con nuove opportunità ai giovani E' questa la filosofia di business di SkinMedic e Socialness, rispettivamente una catena franchising di beauty clinic con 33 centri tra Italia ed estero e un'agenzia di marketing per le aziende del ...

Con business in sella incontri in bici tra imprenditori ‘Business in sella’ è l’idea del giovanissimo Daniele Angeli, fondatore di Molo17, azienda informatica con sede a Pordenone (2 milioni di fatturato), che ha annunciato da Resia (Udine), presso la nuov ...

... i primi venti anni passati in Unicredit tra le Risorse Umane e il, gli ultimi anni in Italease come responsabile del personale, poi al Banco Popolare, quindi in Banco BPMla ......tutti principali indicatori economico - finanziari "grazie al contributo dei principali', ...95 miliardi,un rapporto sul mol calato a 2,5 volte, a fronte di investimenti operativi netti ...E' questa la filosofia di business di SkinMedic e Socialness, rispettivamente una catena franchising di beauty clinic con 33 centri tra Italia ed estero e un'agenzia di marketing per le aziende del ...‘Business in sella’ è l’idea del giovanissimo Daniele Angeli, fondatore di Molo17, azienda informatica con sede a Pordenone (2 milioni di fatturato), che ha annunciato da Resia (Udine), presso la nuov ...