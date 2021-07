Olimpiadi | Biles | ' devo concentrarmi sulla mia salute mentale'

(Di martedì 27 luglio 2021) Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - "fare ciò che è giusto per me emiae non mettere a repentaglio la miae il mio benessere". La ginnasta statunitense Simonespiega così il suo forfait per la prova a squadre. La Federazione statunitense aveva parlato di "un problema medico" e che le condizioni dellasarebbero state valutate giorno per giorno.

Di seguito il VIDEO di Simone, che sbaglia il volteggio nella Finale a squadre delledi Tokyo 2021 e si ritira dall gara.Veniva sostituita dalla riserva Jordan Chiles, che sbagliava tantissimo (11.700 al corpo libero). Sunisa Lee e Grace McCallum non sono riuscite a metterci una pezza e gli USA hanno clamorosamente ...Tokyo, 27 lug. - (Adnkronos) - "Devo fare ciò che è giusto per me e concentrarmi sulla mia salute mentale e non mettere a repentaglio la mia salute e il mio benessere". La ginnasta statunitense Simone ...Complice anche una condizione decisamente no di Simone Biles. Già in fase di qualificazione l'atleta più attesa dell'Olimpiade ...