Massimiliano Rosolino, in diretta dalle Olimpiadi di Tokio, presenta il libro “Il Campione” – Dantebus Edizioni Un viaggio di Amore e Amicizia oltre la Sindrome di Pitt-Hopkins (Di martedì 27 luglio 2021) Giovedì 29 luglio alle ore 18, durante la finale dei Concorsi indetti dalla Casa Editrice Dantebus, si terrà la presentazione in diretta streaming (sulla pagina Facebook della Casa Editrice Dantebus) dalle Olimpiadi di Tokio, del primo libro del Campione olimpionico Massimiliano Rosolino “Il Campione” edito da Dantebus Edizioni. Un viaggio dai tratti leggeri ma dai contenuti estremamente rivelatori all’interno della ... Leggi su newsagent (Di martedì 27 luglio 2021) Giovedì 29 luglio alle ore 18, durante la finale dei Concorsi indetti dalla Casa Editrice, si terrà lazione instreaming (sulla pagina Facebook della Casa Editricedi, del primodelolimpionico“Il” edito da. Undai tratti leggeri ma dai contenuti estremamente rivelatori all’interno della ...

Advertising

PasqualeMarro : #MassimilianoRosolino la drammatica confessione che…. - Profilo3Marco : RT @agorarai: Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Federica Pellegrini, alla sua quinta Olimpiade, è di nuovo in finale: commentiamo la su… - paoloigna1 : RT @agorarai: Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Federica Pellegrini, alla sua quinta Olimpiade, è di nuovo in finale: commentiamo la su… - agorarai : Buongiorno e bentornati ad #agorarai. Federica Pellegrini, alla sua quinta Olimpiade, è di nuovo in finale: comment… - Radio24_news : RT @tutticonvocati: ??Lista dei convocati di oggi: @dricci73 @MarcoBellinazzo Massimiliano Rosolino Alessandro De Pol Giovanni Bruno @Fra… -