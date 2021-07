Lo scrittore Dentoni commosso dal medico Mallamaci | “Ricavato del mio libro per la Costa d’Avorio”

(Di martedì 27 luglio 2021) “Vincenzo, pro rettore generale vicario, toccato nel profondo e pervaso da un profondo senso di commozione, unitamente a tutto il Senato Accademico ISFOA ringrazia di cuore – inchinandosi umilmente spiritualmente e fisicamente – Bruno, neo brillante laureato presso la Libera e Privata Università di Diritto Internazionale per la lettera che, con un senso di emozione, si riporta integralmente di seguito (foto in basso, ndr)”. Brunoha frequentato l’intero ciclo di lezioni, ha dissertato la tesi ed è risultato tra i migliori e più profittevoli discenti del proprio corso. Ha conseguito il Diploma di Laurea ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scrittore Dentoni

Food Makers

... per aver saputo esprimere come"i problemi che oggi si impongono alla coscienza umana". ... Direzione tecnica di Lele. Assistente alla regia Valentina Picciau . Assistente tecnico ...... per aver saputo esprimere come"i problemi che oggi si impongono alla coscienza umana". ... Direzione tecnica di Lele. Assistente alla regia Valentina Picciau . Assistente tecnico ...Da Comunicazione Mediaterraneo In occasione dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, con ...