Le coppie di Temptation Island 2021 un mese dopo la finale: ecco cos’è successo nell’ultima puntata (Di martedì 27 luglio 2021) Sta ormai per giungere al termine anche questo viaggio nei sentimenti di Temptation Island 2021 perché questa sera, eccezionalmente di martedì, andrà in onda l’ultima imperdibile puntata. Solo due le coppie ancora nel villaggio in Sardegna, quella formata da Natascia e Alessio e quella che vede protagonisti Manuela e Stefano. Cosa succederà al loro falò di confronto? E soprattutto, un mese dopo la finale sarà cambiato qualcosa anche per gli altri concorrenti? Le coppie di Temptation Island ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) Sta ormai per giungere al termine anche questo viaggio nei sentimenti diperché questa sera, eccezionalmente di martedì, andrà in onda l’ultima imperdibile. Solo due leancora nel villaggio in Sardegna, quella formata da Natascia e Alessio e quella che vede protagonisti Manuela e Stefano. Cosa succederà al loro falò di confronto? E soprattutto, unlasarà cambiato qualcosa anche per gli altri concorrenti? Ledi...

CorriereCitta : Le coppie di #TemptationIsland 2021 un mese dopo la finale: ecco cos'è successo nell'ultima puntata - m_emozioni : @OrgesaTahiri Si sarebbe potuto salvare il rapporto parlando, ma diciamocelo, non esisterebbe temptation se le copp… - deddylove1983 : @sonodeddy Fra 9 ore finale puntata 6 Temptation Island e no vedo ora finirà le coppie riconfermeranno loro decisioni o no? - BabiloniaAly : La domanda sorge spontanea ma se non ci fosse stato Temptation Island queste coppie come avrebbero risolto ? #TemptationIsland - melissa_greta : @diodeglizilla Tra l’altro si sono salvate più coppie a Temptation che a Catan -