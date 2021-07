Giugliano | 2 giovani accoltellati nella notte | denunciato 17enne di Pozzuoli

Advertising

rep_napoli : Due giovani accoltellati a Giugliano: denunciato 17enne [aggiornamento delle 10:49] - TgrRai : Giugliano (#Napoli), due giovani accoltellati per strada: denunciato un 17enne di Pozzuoli. I due sono stati ricove… - corrmezzogiorno : #Napoli Giugliano, 17enne accoltella due giovani dopo una lite in strada -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano giovani

La Repubblica

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dai duei quali hanno raccontato che, poco prima, tra la via Licola Mare e via Stella Maris ain Campania erano stati aggrediti ...Dopo una lite in strada, generata da futili motivi, un 17enne ha aggredito nella notte due. Ferendoli entrambi con una coltellata. I poliziotti sono arrivati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria delle Grazie e hanno trovato i due feriti che erano stati soccorsi ...Napoli, 27 luglio 2021 – Aggrediti da un 17enne, due giovani sono finiti al pronto soccorso. Il fatto risale a ieri, gli agenti della polizia di Stato del commissariato di Pozzuol i, a Napoli, sono in ...Due ragazzi feriti a Pozzuoli per futili motivi ieri notte. La polizia è intervenuta la polizia al pronto soccorso dell'ospedale di Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli per la segnalazione di due perso ...