Firenze | borseggia un turista in via degli Avelli Arrestato dai Falchi della polizia

Con la scusa di farsi cambiare degli spiccioli ha borseggiato un turista in via degli Avelli, ma i Falchi della Squadra Mobile della Questura di Firenze sono subito intervenuti sorprendendo all'opera il responsabile del gesto. In manette, con l'accusa di furto con destrezza, è finito un cittadino romeno di 40 anni, già noto alle Forze di Polizia.