(Di martedì 27 luglio 2021) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Il report sulla redistribuzione del reddito nel 2020la straordinariaed efficacia dellevolute dal Movimento 5 Stelle e messe in campo dalfin dall'inizio dell'emergenza. I redditi delle famiglie, così duramente colpiti nello scorso anno, hanno retto anche grazie acome il reddito di emergenza, i bonus per i lavoratori autonomi, per colf e baby sitter, nonché all'ampliamento digià esistenti come il reddito di cittadinanza e la cassa integrazione". A rivendicarlo è il ...

TV7Benevento : Covid: Licheri, 'Istat certifica validità rdc e misure governo Conte'... - Agenparl : COVID, LICHERI (M5S): ISTAT CERTIFICA VALIDITÀ RDC E MISURE GOVERNO CONTE - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Licheri

Il Sannio Quotidiano

... Francesco Mereu per Ales Terralba e Stefanoper Ghilarza Bosa: Il tempo dei buoni ... Le criticità, aggravatesi nei mesi caratterizzati dall'emergenza- 19, hanno messo in evidenza i tanti ......in pressing sul governo Da parte di Alcune regioni categorie per l'utilizzo del Green pass...del disegno di legge slitti a settembre il capogruppo del Movimento 5 stelle al senato Ettore...(Adnkronos) – “Il report sulla redistribuzione del reddito nel 2020 certifica la straordinaria validità ed efficacia delle misure volute dal Movimento 5 Stelle e messe in campo dal governo Conte fin ...Il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie lancia l'allarme di un probabile ritorno di casi Covid nelle residenze sanitarie, anche tra i vaccinati, a causa della diffusione del ...