Covid, Iss: “Da febbraio 99 vittime su 100 non avevano terminato il ciclo vaccinale” (Di martedì 27 luglio 2021) Tra quelli che lo avevano completato l'età media è più alta e con un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media Leggi su lastampa (Di martedì 27 luglio 2021) Tra quelli che locompletato l'età media è più alta e con un numero medio di patologie pregresse maggiori rispetto alla media

Advertising

borghi_claudio : Questo ragazzo aveva una miocardite. Fa un vaccino che può provocare miocarditi ?? - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss - Corriere : Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati... - FlavianoBrandi : @GanzoSwan C'è scritto tutto e il contrario di tutto. Se il medico curante o il ginecologo non consigliano la vacci… - pbarbero1 : RT @janavel7: Poi fate come vi pare... 'Il 99% dei morti di Covid in Italia negli ultimi 6 mesi non era stato vaccinato: i dati dell’Iss' (… -