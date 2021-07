Ascolti TV | Lunedì 26 luglio 2021. Temptation svetta (23.7%), Rai1 13.6%, Controcorrente debutta al 4.9%. Morning News 12.8%-10.7% (Di martedì 27 luglio 2021) Temptation Island Nella serata di ieri, Lunedì 26 luglio 2021, su Rai1 il film Brooklyn ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la quinta e penultima puntata di Temptation Island ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la serata condotta da Milly Carlucci Andrea Bocelli! Roma ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 la prima puntata di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 luglio 2021)Island Nella serata di ieri,26, suil film Brooklyn ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la quinta e penultima puntata diIsland ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la serata condotta da Milly Carlucci Andrea Bocelli! Roma ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 la prima puntata di ...

Advertising

GiusCandela : RT @fabiofabbretti: Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di circa… - fabiofabbretti : Partenza buona per #MorningNews al 12.8% di share (vs #UnomattinaEstate 14.6%) e al 10.7% nella seconda parte di ci… - trashtvstellare : #MorningNews debutta con il 12,8% e il 10,7% #AscoltiTv - trashtvstellare : #AscoltiTv Lunedì 26 luglio 2021: domina #TemptationIsland (23,7%). #Controcorrente debutta al 4,9% - fabiofabbretti : #TemptationIsland si conferma a 3,3 milioni e il 23.7% di share. Rai 1 a 2,4 mln (13.6%) con #Brooklyn.… -