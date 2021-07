Spezia | un obiettivo di Thiago Motta potrebbe finire in Grecia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Intesa vicina tra Atalanta eper Reca, ma l’Olympiacos prova a inserirsi. Il club greco nelle ultime ore starebbe provando a inserirsi nella trattativa per il trasferimento del laterale polacco allo. I liguri sono molto vicini all’intesa con l’Atalanta per il classe ’95, ma da Atene è arrivato più di un sondaggio durante questo week-end. Reca allo: intesa vicina Arkadiusz Reca è vicino a diventare un nuovo giocatore dello. Il terzino arriverebbe in prestito secco dall’Atalanta. Gli accordi sono totali, mancano solo gli ultimi dettagli e poi si potrà dare l’annuncio ufficiale con il ...

Il Benevento è alla ricerca di un difensore per sostituire il partente Glik. L'obiettivo sul calciomercato sarebbe Capradossi. Il centrocampista prodotto della cantera vuole essere il prossimo: "Spero di fare come Maggiore, Vignali e Bastoni. Thiago Motta? Vuole che giochiamo senza paura. Emozionante averlo come allenatore".