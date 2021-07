Incendi in Sardegna | le fiamme distruggono un canile a Cabras | salvati 30 animali – Video

(Di lunedì 26 luglio 2021) Proseguono i roghi in. Nella zona di Oristano, in particolare, moltisono rimasti vittima delle, i volontari Enpa e le guardie zoofile Enpa sono stati impegnati a salvarne quanti possibile. Il rifugio per cani nel comune didi una volontaria Enpa, con cui l’Ente Nazionale Protezionecollabora, è andato totalmente distrutto: tutti e 30 i cani sono però statigrazie al lavoro dei volontari dell’Enpa di Oristano, dei vigili del fuoco di Oristano e della Compagnia barracellare di. L'articolo proviene da Il Fatto ...

Nell'Aula della Camera unanime solidarietà dei gruppi parlamentari per laflagellata dagli, ma anche la richiesta al governo di riferire sulla situazione. Filippo Sensi del Pd esprime "condanna per chi si è reso responsabile di questa irresponsabilità" e ......e 20 mezzi aerei sono stati impegnati per estinguere gli, le cui origini sono ancora sconosciute, scoppiati nella zona del massiccio del Montiferru, sul lato occidentale della. ...Simona Ventura sfoga la rabbia sui social per quello che sta accadendo in Sardegna in queste ore. Un incendio sta devastando intere aree dell'isola e in un post su Instagram la conduttrice ...La stima provvisoria è di 20 mila ettari andati un fumo in un fine settiman fra i più disastrosi che l'isola ricordi. Un numero ...