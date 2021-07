Governo su proteste No pass | ' Altro che dittatura | non erano autorizzate' Filgiuolo contestato a Torino

(Di lunedì 26 luglio 2021) La ministra dell'Interno Lamorgese spiega come le manifestazioni contro il Greensi sono tutte svolte comunque. Illavora per tutelare la salute pubblica e la vera libertà è poter andare ...

KRISKSB : Tunisia: la peggiore crisi politica dalle primavere arabe! Questo mese il Paese ha ricevuto aiuti dall’UE e da alcu… - avimmaisacap : RT @NamanTarcha: #Tunisia Dopo una giornata di proteste contro il governo e il partito della Fratellanza mussulmana Elnahda il Presidente t… - ComparatoNicola : RT @FocusonafricaIt: BREAKING NEWS - Il presidente tunisino #KaisSaied ha congelato l’attività del Parlamento e rimosso il premier #Mechich… - ComparatoNicola : RT @AntonellaNapoli: #Tunisia nel caos dopo le proteste delle ultime settimane contro il governo. La mossa del presidente #kais_saied non s… - MonEleonora : RT @FocusonafricaIt: BREAKING NEWS - Il presidente tunisino #KaisSaied ha congelato l’attività del Parlamento e rimosso il premier #Mechich… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo proteste

La ministra dell'Interno Lamorgese spiega come le manifestazioni contro il Green pass si sono tutte svolte comunque. Illavora per tutelare la salute pubblica e la vera libertà è poter andare dove si vuole senza danneggiare gli altriÈ un risvolto inaspettato quello della crisi tunisina , che da mesi vede illottare contro ... davanti al crescendo dellein piazza. Infatti domenica 25 luglio, giorno del 64° ...La ministra dell’Interno Lamorgese si è espressa circa il green pass obbligatorio e le manifestazioni contro il vaccino Covid organizzate in Italia.«Siamo qui per un passaparola, dice un ragazzo. «Ho visto un annuncio», aggiunge un uomo sulla settantina. Il motivo della protesta? Non vogliono il Green pass ...