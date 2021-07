Gli incendi stanno devastando la Sardegna | video

Leggi su panorama

(Di lunedì 26 luglio 2021) È un vero disastro ambientale quanto sta accadendo in. Gli, scatenati dalle scellerate azioni di alcuni piromani, sono ormai fuori controllo supportati dal forte vento e dal gran caldo. Sono 1500 gli sfollati a Porto Alabe, oltre 20mila gli ettari andati in fumo, centinaia i capi di bestiame, per lo più pecore, rimasti prigionieri della fiamme e morti carbonizzati. Mentre centinaia di uomini delle forze dell'ordine e di volontaricercando di mettere un freno al fuoco è caccia i piromani che hanno dato il via a quesi