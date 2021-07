Georgina Rodriguez vittima di body shaming, il web difende la fidanzata di CR7 (Di lunedì 26 luglio 2021) Moltissimi ammiratori e ogni tanto qualche hater. Anche Georgina Rodriguez non è stata risparmiata dagli haters, ma il web ha preso immediatamente le sue difese. Leggi su golssip (Di lunedì 26 luglio 2021) Moltissimi ammiratori e ogni tanto qualche hater. Anchenon è stata risparmiata dagli haters, ma il web ha preso immediatamente le sue difese.

Advertising

infoitsport : Georgina Rodriguez, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, mostra come vestirsi in questa stagione - amarsiancora : se Georgina Rodriguez é chiatta con i prosciutti di Parma datela a me, io non mi lamenterei di avere una così nel m… - norabbeauty : Ma quelli che dicono che Georgina Rodríguez ha due prosciutti al post delle gambe non è che li hanno loro sugli occhi i prosciutti? - sonocancro : chi pensa che georgina rodriguez sia grassa deve farsi curare - razhartt : @mmorphine_ Ci sta, hai ragione, è che a volte non je la faccio proprio (penso al tizio ieri che diceva che Georgin… -