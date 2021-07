Costantino Vitagliano in monopattino al mare con la “fidanzata” (Di lunedì 26 luglio 2021) “L’amicizia tra uomo e donna esiste, ma c’è sempre uno che finge” scrive sibillino Costantino Vitagliano in uno scatto insieme a Irene Casartelli. I due avevano di recente girato un video promozionale in cui vestivano gli abiti da sposi e si divertivano a simulare le nozze tra abbracci romantici e sguardi languidi. Si professano single, eppure rieccoli a Milano Marittima a bordo di un monopattino elettrico mentre sfrecciano via abbracciati dalla spiaggia. In due non si può, ma l’ex tronista sorride all’obiettivo dei paparazzi… “Io non so perché mi insultate, eppure non faccio niente… booo”. Esordisce così in canotta vogatore bianca e ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 26 luglio 2021) “L’amicizia tra uomo e donna esiste, ma c’è sempre uno che finge” scrive sibillinoin uno scatto insieme a Irene Casartelli. I due avevano di recente girato un video promozionale in cui vestivano gli abiti da sposi e si divertivano a simulare le nozze tra abbracci romantici e sguardi languidi. Si professano single, eppure rieccoli a Milano Marittima a bordo di unelettrico mentre sfrecciano via abbracciati dalla spiaggia. In due non si può, ma l’ex tronista sorride all’obiettivo dei paparazzi… “Io non so perché mi insultate, eppure non faccio niente… booo”. Esordisce così in canotta vogatore bianca e ...

Vip Master: stasera a Milano Marittima Anna Falchi, Francesca Cipriani e le star della tv Anche Costantino Vitagliano , ospite questi giorni dei Bagni Paparazzi, si dice pronto: ' Carichi per il Vip Master, vi aspetto grintosi '. Ecco i nomi degli ospiti del Vip Master: Anna Falchi, ...

Lazio, Francesco Acerbi premiato al Vip Master di Milano Marittima Vip Master, Francesco Acerbi e gli altri ospiti . Lazio protagonista stasera al Vip Master di Milano Marittima, giunto alla sua 30\^ edizione. Il campione d’Europa Francesco Acer ...

