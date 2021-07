Amichevoli Inter: ufficiale un nuovo avversario per i nerazzurri (Di lunedì 26 luglio 2021) L’Inter ha annunciato che il prossimo avversario in amichevole sarà il Crotone. Il comunicato ufficiale Attraverso una nota ufficiale, l’Inter ha comunicato che l’avversario dell’amichevole in programma mercoledì alle 18.00 sarà il Crotone. «nuovo appuntamento per l’Inter che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì 28 scenderà di nuovo in campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Il nuovo impegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore 18: la squadra di ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 26 luglio 2021) L’ha annunciato che il prossimoin amichevole sarà il Crotone. Il comunicatoAttraverso una nota, l’ha comunicato che l’dell’amichevole in programma mercoledì alle 18.00 sarà il Crotone. «appuntamento per l’che, dopo l’allenamento congiunto con la Pergolettese, mercoledì 28 scenderà diin campo al Suning Training Centre di Appiano Gentile. Ilimpegno del pre-stagione in vista del via in Serie A è in programma alle ore 18: la squadra di ...

Advertising

RepFcInter : Inter, dalla Florida al... Crotone: ecco le amichevoli a chilometro zero - Nerazzuriamo : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… - sportmediaset : L'#Inter ritrova Lukaku ad Appiano dopo gli otto gol alla Pergolettese #SportMediaset - LuigiBevilacq17 : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… - jrbasket2015 : RT @franvanni: L’Inter doveva andare in tournée in Florida. Il Crotone, in Spagna. Tutto annullato. Alla fine giocheranno fra loro. Come qu… -