A New York vaccini e tamponi per tutti i dipendenti comunali (Di lunedì 26 luglio 2021) La città di New York chiederà a tutti i lavoratori comunali di essere vaccinati contro il coronavirus entro la riapertura delle scuole a metà settembre o di affrontare test settimanali: il New York Times anticipa l’annuncio del sindaco Bill de Blasio. La settimana scorsa, De Blasio aveva annunciato un obbligo simile per gli operatori sanitari pubblici - parte di uno sforzo per accelerare le vaccinazioni mentre la città affronta una terza ondata di casi di corCovid-19onavirus con la diffusione della variante Delta. Il nuovo requisito si applicherebbe a circa 340.000 lavoratori della città, compresi insegnanti e agenti di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 luglio 2021) La città di Newchiederà ai lavoratoridi essere vaccinati contro il coronavirus entro la riapertura delle scuole a metà settembre o di affrontare test settimanali: il NewTimes anticipa l’annuncio del sindaco Bill de Blasio. La settimana scorsa, De Blasio aveva annunciato un obbligo simile per gli operatori sanitari pubblici - parte di uno sforzo per accelerare le vaccinazioni mentre la città affronta una terza ondata di casi di corCovid-19onavirus con la diffusione della variante Delta. Il nuovo requisito si applicherebbe a circa 340.000 lavoratori della città, compresi insegnanti e agenti di ...

