Tuffi, Olimpiadi Tokyo: Bertocchi/Pellacani sognano il bronzo, ma sbagliano e chiudono settime. Oro alla Cina (Di domenica 25 luglio 2021) Sfuma all'ultimo tuffo il sogno del podio olimpico per Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Le due azzurre hanno chiuso al settimo posto la prova del sincro femminile dai tre metri, ma prima della quinta e decisiva rotazione la coppia italiana era al terzo posto ed in piena lotta per una medaglia. Oro scontato e meritato per la Cina. La coppia composta da Shi Tingmao e Wang Han ha dominato la prova, chiudendo con il punteggio totale di 326.40, con tutti e tre i Tuffi liberi sopra i 74 punti. Una supremazia schiacciante, visto che al secondo posto si sono classificate le canadesi Jennifer Abel e Melissi Citrini Beaulieu, ...

