Olimpiadi, Volpi in semifinale: battuta l'Errigo nel derby azzurro (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Alice Volpi vince il derby azzurro con Arianno Errigo e approda nelle semifinali del fioretto femminile. La Volpi ha subito impresso al match un ritmo incredibile, portandosi sul 9 -... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 25 luglio 2021) TOKYO (GIAPPONE) - Alicevince ilcon Ariannoe approda nelle semifinali del fioretto femminile. Laha subito impresso al match un ritmo incredibile, portandosi sul 9 -...

Advertising

Eurosport_IT : SEMIFINALEEEEE! ?? Alice Volpi può lottare per una medaglia a Tokyo ?????? Il report: - CorSport : #Olimpiadi, #Volpi in semifinale: battuta l'#Errigo nel derby azzurro ?? - ichigyouzanmai : RT @repubblica: Fioretto femminile, l'urlo di Alice Volpi e il derby con Arianna Errigo - usatoscherma : RT @ReTwitStorm_ita: #Olimpiadi LIVE: l'#Italbasket #Vince al #Debutto con la #Germania, #Volpi #Vince il derby italiano ed è in finale di… - Italia_Notizie : Live Olimpiadi: l’Italbasket piega la Germania. Scherma, Alice Volpi in semifinale Il programma di oggi -