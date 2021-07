Covid, focolaio a Stromboli: 14 positivi, 7 sono turisti milanesi (Di domenica 25 luglio 2021) focolaio a Stromboli , nelle Eolie , dove 14 persone sono risultate positive al Covid. Tra queste ci sono 7 turisti milanesi che, come riporta Il Giorno , avevano affittato una casa nei dintorni di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 25 luglio 2021), nelle Eolie , dove 14 personerisultate positive al. Tra queste ciche, come riporta Il Giorno , avevano affittato una casa nei dintorni di ...

