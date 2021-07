Brusaferro “Vaccino metodo più efficace per convincere i no vax” (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo affrontare la pandemia con metodo scientifico. Far vedere che il Vaccino funziona e che le misure attuali – non particolarmente restrittive – sono possibili proprio perchè il Vaccino funziona. L’efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decess. La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili affinchè sia coperta la larghissima parte della popolazione. Continuandola campagna ai ritmi attuali, insomma, sarà sempre più evidente anche agli scettici che il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 25 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamo affrontare la pandemia conscientifico. Far vedere che ilfunziona e che le misure attuali – non particolarmente restrittive – sono possibili proprio perchè ilfunziona. L’efficacia dei vaccini è altissima, oltre il 95% per ospedalizzazioni e decess. La stragrande maggioranza delle persone che finiscono in ospedale e in terapia intensiva non ha ricevuto neanche una dose. Dobbiamo compiere tutti gli sforzi possibili affinchè sia coperta la larghissima parte della popolazione. Continuandola campagna ai ritmi attuali, insomma, sarà sempre più evidente anche agli scettici che il ...

