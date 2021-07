Viabilità Roma Regione Lazio del 24-07-2021 ore 11:30 (Di sabato 24 luglio 2021) Viabilità DEL 24 LUGLIO 2021 ORE 11:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA VERSO LATINA. E SEMPRE SULLA PONTINA, PER UN ALTRO INCIDENTE, FILE RA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. FILE SULLA A1 Roma-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma SUD VERSO NAPOLI. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24 Roma-L’AQUILA TRA LUNGHEZZA E SAN VITTORINO, A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE VICOVARO. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA ... Leggi su romadailynews (Di sabato 24 luglio 2021)DEL 24 LUGLIOORE 11:20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA VIA LAURENTINA E APRILIA VERSO LATINA. E SEMPRE SULLA PONTINA, PER UN ALTRO INCIDENTE, FILE RA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO POMEZIA. FILE SULLA A1-NAPOLI ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD VERSO NAPOLI. TRAFFICO RALLENTATO CON CODE SULLA A24-L’AQUILA TRA LUNGHEZZA E SAN VITTORINO, A CAUSA DI LAVORI IN DIREZIONE VICOVARO. RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA ...

