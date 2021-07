Olimpiadi: canoa, domani il via allo slalom, Horn prima azzurra in gara nel K1 (2) (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) – Rispetto alle altre gare internazionali, alle Olimpiadi cambia il sistema di qualificazione nelle batterie: ogni atleta dovrà necessariamente effettuare le due “run” e a determinare il passaggio del turno sarà la classifica dei miglior tempi. Nella kayak femminile accedono in semifinale le migliori 24 atlete, 20 invece nel kayak maschile, mentre nella canoa canadese sono 18 i posti nella semifinale femminile e 15 in quella maschile. I dieci semifinalisti più veloci staccheranno i pass per le rispettivi finali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) – Rispetto alle altre gare internazionali, allecambia il sistema di qualificazione nelle batterie: ogni atleta dovrà necessariamente effettuare le due “run” e a determinare il passaggio del turno sarà la classifica dei miglior tempi. Nella kayak femminile accedono in semifinale le migliori 24 atlete, 20 invece nel kayak maschile, mentre nellacanadese sono 18 i posti nella semifinale femminile e 15 in quella maschile. I dieci semifinalisti più veloci staccheranno i pass per le rispettivi finali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Olimpiadi: canoa, domani il via allo slalom, Horn prima azzurra in gara nel K1 (2)... - TV7Benevento : Olimpiadi: canoa, domani il via allo slalom, Horn prima azzurra in gara nel K1... - Maurizio2L : Complimenti alla RAI e a chi la governa! Ha trovato il modo perfetto x far odiare le olimpiadi! Che già non ne avev… - StrattaErmanno : RT @vitasportivait: ? Rio 2016: Taekwondo ? Pyeongchang 2018: cross-country ? Tokyo 2020: Taekwondo Non si è qualificato nella canoa di ve… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ? Rio 2016: Taekwondo ? Pyeongchang 2018: cross-country ? Tokyo 2020: Taekwondo Non si è qualificato nella canoa di ve… -