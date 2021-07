Olimpiadi | basket 3x3 | azzurre partono con una vittoria e una sconfitta 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 24 luglio 2021) (Adnkronos) - “Quando siamo decise e giochiamo con intelligenza e cuore possiamo affrontare qualsiasi squadra -le parole di Rae Lin D'Alie-. La cosa positiva che prendo da questa giornata è la capacità di adattamento che abbiamo avuto in così poco tempo. Dove dobbiamo migliorare? Dobbiamo essere più dure mentalmente nei momenti di sofferenza per trovare risorse aggiuntive”. “La Francia punta ad una Medaglia e lo sapevamo -ricorda Chiara Consolini-. Col grande approccio alla partita che abbiamo avuto, abbiamo dimostrato che possiamo competere con tutti ed è esattamente quello che vogliamo fare a partire già da domani”. Nel pomeriggio visite d'eccezione all'Aomi Urban Sports Park. La First ...