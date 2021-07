Nuoto pagelle Olimpiadi 24 luglio Razzetti e Martinenghi non si fermano! De Tullio | passo indietro

Leggi su oasport

(Di sabato 24 luglio 2021) ALBERTO8: Personale sbriciolato e prima finale olimpica in carriera alla prima partecipazione. Guardando il lotto dei partenti una piccola possibilità per compiere un miracolo potrebbe anche esserci ma senza illusioni. L’obiettivo è già stato centrato e in modo brillante dal ligure di stanza a Livorno che sta rivestendo sempre più il ruolo di attore protagonista nel cast azzurro. Seconda parte di gara stratosferica. Se sistema il dorso se la gioca alla pari con i più forti. PIER ANDREA MATTEAZZI 6: Per metà gara resta a contatto con i primi e si illude di potersela giocare addirittura per la finale, poi cala alla distanza e non riesce ad avvicinare il personale. ...