Napoli, Spalletti su Koulibaly: 'Mai allenato uno così'. Poi su Demme... (Di sabato 24 luglio 2021) "Koulibaly? Non ho mai allenato un calciatore e un uomo forte come lui. Se resta con noi sono l'uomo più felice del mondo. Lo vorrei sempre con me ". Al termine della vittoriosa amichevole contro la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 24 luglio 2021) "? Non ho maiun calciatore e un uomo forte come lui. Se resta con noi sono l'uomo più felice del mondo. Lo vorrei sempre con me ". Al termine della vittoriosa amichevole contro la ...

Advertising

sscnapoli : ?? #Spalletti “Voglio un Napoli che sappia sempre sorprendere” ?? - sscnapoli : ?? #Spalletti “Vorrei un Napoli che crei delle sorprese. Nella fase di possesso dobbiamo fare sempre qualcosa in più… - sportli26181512 : #Napoli, #Spalletti su Koulibaly: 'Mai allenato uno così'. Poi su Demme...: Il tecnico degli azzurri sull'infortuni… - gilnar76 : VIDEO | Perché Elmas e Petagna non hanno giocato contro la PRO VERCELLI? Risponde direttamente Spalletti… - _DOMENICO_4 : @PotereaiSith @mick_napoli_ @ACChievoVerona Ho Spalletti come pic, mi basta questo -