Milan, possibile ruolo in società per Ibrahimovic dopo Qatar 2022 (Di sabato 24 luglio 2021) La storia tra Ibrahimovic e il club rossonero potrebbe continuare anche dopo il ritiro dal calcio dell'attaccante svedese Anche alla soglia dei 40 anni Zlatan Ibrahimovic è pronto a guidare il Milan all'assalto di quello scudetto che manca da ormai un decennio. Lo svedese sa però che il ritiro è ormai dietro l'angolo e, dopo Qatar 2022, potrebbe restare in rossonero in altre vesti. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, il legame tra l'attaccante e la società Milanista è molto forte, tanto che un futuro ...

