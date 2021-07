Formula 1 | Hamilton subissato di critiche per i festeggiamenti in Gran Bretagna

Advertising

Gazzetta_it : Horner (Red Bull): 'L’incidente causato da Hamilton ci è costato 1,5 milioni di euro' - SkySportF1 : ?? LEWIS HAMILTON VINCE A SILVERSTONE! ? Beffato Leclerc a due giri dalla fine I RISULTATI ? - PlanetR7_ : Verstappen: 1.5 milioni di euro di danni, Red Bull valuta ricorso - infoitsport : Formula 1 | Wolff e il caso Hamilton-Verstappen: quegli attacchi personali che fanno male - TeoSic58 : RT @Gazzetta_it: Horner (Red Bull): 'L’incidente causato da Hamilton ci è costato 1,5 milioni di euro' -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Hamilton

FormulaPassion.it

Nella gara di casa,ha vinto nonostante la penalità di 10 secondi a causa del contatto con Max Verstappen. L'olandese è finito fuori pista ed è andato a impattare brutalmente contro le barriere. Niente di grave, ...Nota in cui ha usato toni molto duri nei confronti dei rivali e di Lewis. ' Quell'incidente ci è costato circa 1,8 milioni di dollari e un danno come quello ha enormi conseguenze in un'epoca ...Il Circus prima di osservare la pausa estiva di agosto si ritrova all'Hungaroring per l'ultimo atto di questa prima metà di stagione ...Per riparare la monoposto di Max Verstappen, che si è schiantata dopo una collisione con Lewis Hamilton al Gran Premio della Gran Bretagna, sono serviti circa 1,8 milioni di dollari. Lo ha annunciato ...