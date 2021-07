Covid: oggi 5.140 nbuovi casi e 5 morti. Scende il tasso di positività al 2% (Di sabato 24 luglio 2021) Dati stabili sui contagi da Covid 19 nelle ultime 24 ore in Italia: 5.140 oggi, meno tre unità rispetto a ieri. Sono aumentati di 21mila unità, invece, i tamponi processati, per un totale di 258.929. ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 24 luglio 2021) Dati stabili sui contagi da19 nelle ultime 24 ore in Italia: 5.140, meno tre unità rispetto a ieri. Sono aumentati di 21mila unità, invece, i tamponi processati, per un totale di 258.929. ...

