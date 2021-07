Anziano in bici atterrato da una moto a Udine | è grave in ospedale

Advertising

lucfreemind : @MarracinoD @AugustoAgoGalli @GHINODITACCO18 @il_brigante07 Un anziano esce da un bar sotto al portico a 2 passi da… - AntonellaColoru : @terrasenzapane Guarda che se cadi dalla bici, le ginocchia te le sbucci anche da anziano eh - edoardolivero : mentre ero in cherasco davanti a me un signore anziano che mi ha detto di avere 87 anni è caduto dalla bici e l’ho aiutato a rialzarsi?? - Lord_Spleen : Mi sento molto anziano perché è passato uno in bici e ho pensato 'Ah ma quello è Tizio...ah no è morto da anni' -

Ultime Notizie dalla rete : Anziano bici

Il Messaggero Veneto

L'ha fatto un brutto volo per terra ed è ricoverato attualmente in condizioni gravi in ... 74 visits today) Notizie Simili: Tragedia sfiorata in tangenziale a Udine, furgone… Dalla...Incidente analogo a Monticello dove sono state soccorse due persone, un 45enne e undi 79 anni. Alla Valletta Brianza invece, per una caduta dalla, è finito in ospedale in codice giallo ...È successo intorno alle 16 15, all’incrocio tra il cavalcavia di Baia Metauro e via Fratelli Zuccari. Una 21enne al volante della sua Golf non ha dato la precedenza a una bicic ...È successo intorno alle 16 15, all’incrocio tra il cavalcavia di Baia Metauro e via Fratelli Zuccari. Una 21enne al volante della sua Golf non ha dato la precedenza a una bicic ...