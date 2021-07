Una vita, anticipazioni 23 luglio: Genoveva e Felipe si accusano a vicenda (Di venerdì 23 luglio 2021) La morte di Marcia genererà molta tensione nel rapporto tra Felipe e Genoveva. I due, come rivelano le anticipazioni relative alla puntata in onda oggi 23 luglio, arriveranno ad accusarsi a vicenda per ciò che è accaduto alla Sampaio. Nel frattempo, Armando dirà a Maite del patto che ha stretto con Felicia e la ragazza non potrà fare altro che accettare anche se chiederà di poter vedere Camino prima di andare via. Una vita, trama 23 luglio: Felipe e Genoveva si fanno delle accuse a vicenda La morte di Marcia ha ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 luglio 2021) La morte di Marcia genererà molta tensione nel rapporto tra. I due, come rivelano lerelative alla puntata in onda oggi 23, arriveranno ad accusarsi aper ciò che è accaduto alla Sampaio. Nel frattempo, Armando dirà a Maite del patto che ha stretto con Felicia e la ragazza non potrà fare altro che accettare anche se chiederà di poter vedere Camino prima di andare via. Una, trama 23si fanno delle accuse aLa morte di Marcia ha ...

Advertising

borghi_claudio : Buongiorno, sono la Svezia, non ho mai chiuso niente e non ho mai portato mascherine all'aperto. Non ho perso 2 ann… - pfmajorino : Riformulo e insisto. Non siamo di fronte a un 'assessore' o a 'un esperto di sicurezza'. Troppo comodo. Siamo di fr… - AndreaMarcucci : Ci sono ancora tutte le condizioni, con una mediazione alta, come dice @sbonaccini , per approvare il #ddlZan prima… - ParcodiGiacomo : @PiersantiLei @CardRavasi Questa sensazione, seppur comprensibile e, in parte, condivisibile, soprattutto immaginan… - AleGrassi22 : RT @beabri: Io giuro che non capisco. Cosa significa questo tweet? Che uccidere una persona con fragilità mentale è meno grave? Che tesi è?… -