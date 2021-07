Taranto: moto contro un muro, morto 35enne Incidente nel pomeriggio (Di venerdì 23 luglio 2021) L'articolo Taranto: moto contro un muro, morto 35enne <small class="subtitle">Incidente nel pomeriggio</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di venerdì 23 luglio 2021) L'articoloun nel proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : Taranto moto Esce fuori strada: muore un centauro ... intorno alle 14, a Talsano, a Taranto. Probabilmente ha avuto un malore ed è uscito fuori strada da solo, andando a schiantarsi con la moto. E' accaduto in via San Donato. Sul posto le ambulanze e ...

Esce fuori strada: muore un centauro TARANTO- Un centauro ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, a Talsano, a Taranto. Probabilmente ha avuto un malore ed è uscito fuori strada da solo, andando a schiantarsi con ...

