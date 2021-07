Love is in the air, trama 23 luglio: arriva Efe Akman (Di venerdì 23 luglio 2021) Grandi cambiamenti e svolte inattese caratterizzeranno l'episodio di Love is in the air di oggi, venerdì 23 luglio, come testimonia la trama. Innanzitutto, Selin, dopo essere stata lasciata da Ferit poco prima di essere dichiarati marito e moglie, dovrà confrontarsi con sé stessa e capire che direzione dare alla propria esistenza. La giovane, infatti, oltre ad aver perso il fidanzato, ha anche venduto le quote della Art Life di sua proprietà ad Efe Akman. A consolare Selin ci sarà inaspettatamente Melek, molto dispiaciuta per la situazione. Intanto, tutti i collaboratori verranno a conoscenza della vendita delle azioni e ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 23 luglio 2021) Grandi cambiamenti e svolte inattese caratterizzeranno l'episodio diis in the air di oggi, venerdì 23, come testimonia la. Innanzitutto, Selin, dopo essere stata lasciata da Ferit poco prima di essere dichiarati marito e moglie, dovrà confrontarsi con sé stessa e capire che direzione dare alla propria esistenza. La giovane, infatti, oltre ad aver perso il fidanzato, ha anche venduto le quote della Art Life di sua proprietà ad Efe. A consolare Selin ci sarà inaspettatamente Melek, molto dispiaciuta per la situazione. Intanto, tutti i collaboratori verranno a conoscenza della vendita delle azioni e ...

Advertising

MediasetPlay : Ecco le reazioni social all'episodio di ieri di Love is in the air, in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset… - MediasetPlay : Ecco le trame degli episodi di Love Is In The Air in onda su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity dal luned… - MediasetPlay : Per scoprire le reazioni social all'episodio di #LoveIsInTheAir andato in onda ieri su #Canale5 e in streaming su M… - VelvetMagIta : #LoveIsInTheAir, anticipazioni dal 26 al 30 luglio: Serkan scopre la verità sul passato di Eda #VelvetMag #Velvet - Yoonminiiii : Grazie Louis per avermi insegnato ad essere forte sempre nonostante tutte le difficoltà che la vita ci porrà davant… -