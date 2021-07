Green pass obbligatorio e stato di emergenza: cosa cambia dal 5 agosto (Di venerdì 23 luglio 2021) Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge Covid che ha reso obbligatorio il possesso del Green pass per alcune attività. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva al CdM, ma ha anche sottolineato che “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Anche per tale ragione, “il Green pass è una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 23 luglio 2021) Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto legge Covid che ha resoil possesso delper alcune attività. “L’economia va bene, si sta riprendendo e l’Italia cresce a un ritmo anche superiore a quello di altri Paesi europei”, ha sottolineato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, nel corso della conferenza stampa successiva al CdM, ma ha anche sottolineato che “la variante Delta è anche più minacciosa di altre varianti”. Anche per tale ragione, “ilè una misura con i quali i cittadini possono continuare a svolgere attività con la garanzia di ritrovarsi tra ...

Green Pass, nuovo decreto: quando (e dove) è obbligatorio La cabina di regia convocata per giovedì 22 luglio e il Consiglio dei Ministri subito successivo hanno preso una decisione. È stato varato in serata il decreto che regola l' utilizzo del Green Pass , ovvero a certificazione che attesta l'avvenuta vaccinazione contro il Covid - 19, l'effettuazione di un tampone con risultato negativo o la guarigione dal Covid - 19. Sul tavolo del ...

