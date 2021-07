Boxe | Giochi Olimpici Tokyo | Clemente Russo | “Dico addio al ring | ma non alla boxe! Volevo la quinta Olimpiade…”

(Di venerdì 23 luglio 2021) Chi avrebbe voluto prendere parteCerimonia di Inaugurazione deidi, ma non ha potuto, è senza dubbio. Il pugile campano, vista sfumare lapartecipazionekermesse con i Cinque Cerchi, ha deciso di smettere di combattere, ma non ha la minima intenzione di lasciare il mondo della. Nella giornata odierna, per mezzo di un video, ha deciso di spiegare le sue sensazioni in questo momento così particolare: “Da qualche ora è stata celebrata la cerimonia delle Olimpiadi di ...

OA_Sport : #Boxe, Giochi Olimpici #Tokyo2020 , Clemente #Russo: “Dico addio al ring, ma non alla boxe! Volevo la quinta Olimpi… - Lionmars : La Boxe è lo sport più truccato dei giochi - tancredipalmeri : Quiz n.3 #OlympiTanc “Da quando è stata introdotta a St. Louis, nel 1904, la boxe è sempre stata presente nel prog… -

Lascia il ring, ovvero non combatterà più a livello professionistico, ma non la boxe. Parola di Clemente Russo che, visto sfumare a causa del Covid il sogno dell'ultima Olimpiade, la quinta che avrebb ...