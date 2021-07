Advertising

NazioneLaSpezia : Ubriaco alla guida, 6mila euro di multa e venti punti in meno dopo la fuga - qn_lanazione : Ubriaco alla guida, 6mila euro di multa e venti punti in meno dopo la fuga #LaSpezia - KittenNoire1 : @Frances32693443 @bladistic @matteosalvinimi La colluttazione piuttosto porta a botte con le mani, alla pari... Anc… - giuliorm80 : @pelato67807832 @AndreaBellaci io dico che il problema è di chi gira a rompere i coglioni alla gente ubriaco, droga… - APedrielli1 : @fattoquotidiano e Tu vai contro un ubriaco con una pistola Carica e puntata contro l'avversario ? a parte che la p… -

Ultime Notizie dalla rete : Ubriaco alla

LA NAZIONE

... ha notato in piazza Cesare Battisti un potente fuoristrada di grandi dimensioni, fermo in maniera irregolare sul marciapiede, in modo tale da arrecare grave intralciocircolazione, anche quella ...La scorsa notte nel milanese un operaio è stato investito da un'auto . L'operaio stava lavorando in un cantiere stradale ed è stato travolto da un'autocui guida si trovava un quarantenne, risultato positivo all'alcol test. Leggi anche > L'uomo, un 33enne di origine albanese, si trovava al lavoro sulla Sp 6 nel territorio del comune di Biassono, ...L'incidente è avvenuto nella notte in provincia di Monza: l'uomo alla guida è risultato positivo all'alcoltest ...La polizia ha arrestato un topo d'auto la sera di lunedì 19 luglio 2021 nel parcheggio dell'hotel Cascina Fossata di via Ala di Stura. Si tratta di un ragazzo romeno di 28 anni accusato di avere rotto ...