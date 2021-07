Cacciatore | progetto Stadio della Roma era insostenibile | revoca neppure necessaria

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 22 luglio 2021)– “Perché questadel pubblico interesse arriva dopo tanti caparbi ‘facciamo lo’ da parteGiunta e dell’Assemblea capitolina? E perché la si approva proprio in questo momento, quando ilè stato già da tempo ritirato da partestessa società sportiva AS? In altre parole, a chi giova tutto questo?” “Al di là dei trionfalismi di maniera, trovo inspiegabile questadopo anni passati a sostenere che avrebbe determinato risarcimenti esosi. Mera campagna elettorale come al solito? Spero non sia peggio ancora.” “Ad ...