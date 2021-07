Ufficiale: sarà Brisbane a ospitare le Olimpiadi del 2032 (Di mercoledì 21 luglio 2021) Le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2032 si terranno ufficialmente a Brisbane, in Australia. Il Cio, Comitato Olimpico Internazionale, ha reso noto che è stata approvata la proposta avanzata all’unanimità durante i mesi passati. L’ultima volta che i Giochi Olimpici si sono tenuti in Australia era il 2020; quella del 2032 sarà la terza volta in cui la manifestazione si svolgerà in Oceania. Olimpiadi 2032: Brisbane in festa dopo l’annuncio Ufficiale La città di Brisbane, capitale del Queensland, ha accolto con gioia ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 21 luglio 2021) Lee le Paralimpiadi delsi terranno ufficialmente a, in Australia. Il Cio, Comitato Olimpico Internazionale, ha reso noto che è stata approvata la proposta avanzata all’unanimità durante i mesi passati. L’ultima volta che i Giochi Olimpici si sono tenuti in Australia era il 2020; quella della terza volta in cui la manifestazione si svolgerà in Oceania.in festa dopo l’annuncioLa città di, capitale del Queensland, ha accolto con gioia ...

