Il presidente Xi Jinping dopo le inondazioni | ' Situazione estremamente grave'

Advertising

globalistIT : - messveneto : Emergenza piogge in Cina, 10mila evacuati e 12 morti nella metro di Zhengzhou: Il presidente cinese Xi Jinping ha d… - Canut0uzumaki : Gloria a nuestro presidente Xi Jinping - d_essere : RT @fulvio_oscar: L'Alleanza è composta dal presidente Trump, dal presidente russo Vladimir Putin, dal presidente cinese Xi Jinping, dal pr… - fulvio_oscar : L'Alleanza è composta dal presidente Trump, dal presidente russo Vladimir Putin, dal presidente cinese Xi Jinping,… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente Jinping

Xi: 'Inondazioni nel Paese estremamente gravi' Ilcinese Xiha definito ' estremamente gravi ' le inondazioni mortali abbattutesi sul Paese, chiedendo alle autorità a tutti i ...Dopo le alluvioni che hanno colpito la zona di Zhengzhou causando per il momento 12 morti, Xinon ha nascosto la drammaticità del momento. Xiha definito "estremamente gravi" le inondazioni mortali abbattutesi sul Paese, chiedendo alle autorità a tutti i livelli di dare la massima priorità alla sicurezza della vita delle persone, ...Il presidente cinese Xi Jinping ha dichiarato che “la situazione delle inondazioni è molto grave” e in “fase critica”. “Ci sono state già significative perdite di vite umane e danni alle proprietà” ha ...Tutta la provincia dell'Henan è in ginocchio per le forti piogge: oltre 300mila le persone evacuate, si temono molti dispersi a Zhengzhou ...