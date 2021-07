I Presidi Andis dicono sì all’obbligo di Green Pass

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Scuola: – “L’Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici esprime forte preoccupazione circa la possibilità di far ripartire a settembre le attività didattiche in presenza con oltre il 15% del personale scolastico non vaccinato, come risulta dall’ultimo report settimanale sui vaccini del Commissario straordinario”. È quanto emerge in una nota emanata dal direttivo dell’associazione. “Non si può immaginare di dover di nuovo ricorrere alla Didattica a Distanza all’insorgere dei primi focolai nelle scuole. Gli alunni, i docenti, le stesse famiglie sono stanchi dei continui “stop and go” dello scorso anno”, prosegue la nota. L’fa sua la posizione espressa dal Comitato ...