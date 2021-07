Ddl Zan, Cirinnà minaccia i renziani: «Abbiamo nomi e cognomi». E la Boldrini le dà manforte (video) (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è detta «sconvolta» e, poco dopo, ha dimostrato di esserlo. Monica Cirinnà ha preso davvero male il fatto che Italia Viva abbia presentato quattro emendamenti di numero al ddl Zan, tanto da arrivare a dire ai microfoni dei Tg che «Abbiamo i nomi e i cognomi di chi vuole modificare questa legge». La senatrice dem non ha nominato i colleghi renziani, ma, insomma, è piuttosto chiaro che lì volesse andare a parare. Lo scontro tra Cirinnà e Italia Viva: «Fa liste di proscrizione» «Ricordo alla senatrice Cirinnà che le liste di proscrizione le faceva in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 21 luglio 2021) Si è detta «sconvolta» e, poco dopo, ha dimostrato di esserlo. Monicaha preso davvero male il fatto che Italia Viva abbia presentato quattro emendamenti di numero al ddl Zan, tanto da arrivare a dire ai microfoni dei Tg che «e i cogdi chi vuole modificare questa legge». La senatrice dem non hanato i colleghi, ma, insomma, è piuttosto chiaro che lì volesse andare a parare. Lo scontro trae Italia Viva: «Fa liste di proscrizione» «Ricordo alla senatriceche le liste di proscrizione le faceva in ...

davidefaraone : Letta dice che se IV alla Camera ha approvato il ddl Zan al Senato non può proporre modifiche. Sempre Letta dice ch… - repubblica : ?? Borghi (Lega): 'Politici vaccinati? È come chiedere a un gay se e' sieropositivo'. Letta: 'Dovremmo negoziare con… - valigiablu : DDL Zan, la pericolosa convergenza fra nazionalisti di destra e sinistra, Vaticano, fondamentalisti religiosi, neol… - 2Rognoso : @GrandCond1 @ferrass98 I tweet oltre che provocatori erano deliranti, dato che ha tentato di collegare l'HIV, virus… - GustavoMichele6 : Non sono favorevole al ddl Zan perché non sono favorevole ad una legge che autorizza quattro fascistelli/comunistel… -