Copa Libertadores | Atletico Mineiro-Boca Juniors finisce in rissa | 8 fermati – VIDEO

(Di mercoledì 21 luglio 2021) Stanotte, a Belo Horizonte, si è disputata. Nello stadio Mineirao il match è finito 3-1 ai calci di rigore, con i brasiliani che si sono qualificati nel passaggio del turno nella. La partita non resterà negli annali del calcio per le azioni giocate in campo, quanto per ciò che è accaduto fuori: una clamorosa, nel tunnel degli spogliatoi, con calci, pugni, lanci di lavandini e transenne e la polizia costretta ad usare lo spray al peperoncino per fermare i facinorosi. E con 8 argentiniper ...

Ultime Notizie dalla rete : Copa Libertadores

Perché alla fine della gara valida per l'accesso ai quarti di finale di Copa Libertadores è successo davvero di tutto. Ma tant'è. Ormai (purtroppo) è andata così e non ci si può fare nulla. Nella ... Il Boca Juniors perde ai rigori contro l'Atletico Mineiro negli ottavi di finale di Copa Libertadores allo stadio Mineirão di Belo Horizonte e viene eliminato dal torneo. Ma la cronaca sportiva, in ... Everson, il rigore decisivo segnato con il rosario in mano (dopo averne parati tre): alla fine gestaccio e rissa .... Perché alla fine della gara valida per l'accesso ai quarti di finale di Copa Libertadores ...