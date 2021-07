Camper per le vaccinazioni anti Covid ad Ardea: ecco le prossime date (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua la stretta collaborazione tra il comune di Ardea e la Asl Roma 6. Come già anticipato, sono state definite due ulteriore in cui il Camper per le vaccinazioni anti-Covid sarà presente ad Ardea. Le date sono: 29 Luglio ore 9.00-13.00: Largo Milano, vicino Bar Ramses (Nuova Florida) 1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo) Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI. Per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 21 luglio 2021) Continua la stretta collaborazione tra il comune die la Asl Roma 6. Come giàcipato, sono state definite due ulteriore in cui ilper lesarà presente ad. Lesono: 29 Luglio ore 9.00-13.00: Largo Milano, vicino Bar Ramses (Nuova Florida) 1 Agosto 16.00-19.00: Parco Rielasingen (Tor San Lorenzo) Potranno vaccinarsi, senza prenotazione, tutti i cittadini maggiori di 18 anni non ancora vaccinati. Sarà sufficiente recarsi presso l’ambulatorio mobile portando con sé tessera sanitaria o il codice STP/ENI. Per ...

