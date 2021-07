Anna Tatangelo “ruba” il posto alla D’Urso? Lei risponde (Di mercoledì 21 luglio 2021) Barbara D’Urso, a partire dalla prossima stagione televisiva, non condurrà più Domenica Live. Al suo posto Mediaset ha scelto di puntare tutto su Anna Tatangelo, che inizierà una nuova avventura su Canale 5. La cantante, però, ha specificato che non si tratta di una sostituzione. Barbara D’Urso, a differenza dello scorso anno, nella prossima stagione televisiva non condurrà più Domenica Live. La scelta di Mediaset è stata quella Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 luglio 2021) Barbara, a partire dprossima stagione televisiva, non condurrà più Domenica Live. Al suoMediaset ha scelto di puntare tutto su, che inizierà una nuova avventura su Canale 5. La cantante, però, ha specificato che non si tratta di una sostituzione. Barbara, a differenza dello scorso anno, nella prossima stagione televisiva non condurrà più Domenica Live. La scelta di Mediaset è stata quella Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

RADIOEFFEITALIA : Anna Tatangelo - Occhio Per Occhio - zazoomblog : Anna Tatangelo al posto di Barbara D’Urso: “Tra noi nulla in comune” - #Tatangelo #posto #Barbara #D’Urso: - veneziaradiotv : Anna Tatangelo torna con il nuovo album “Anna Zero” - VelvetMagIta : Anna Tatangelo pronta per Scene da un matrimonio: “Il mio modello sarà #RaffaellaCarra” #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : Anna Tatangelo stroncata da Davide Mengacci: “Avrei puntato su Barbara d’Urso” -