Trento, arriva l'indagine sugli asili nido: 'conferma che questa è un'eccellenza della città' (Di martedì 20 luglio 2021) Sono arrivati anche i risultati dell'indagine annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio di nido d'infanzia conferma la credibilità e l'affidabilità del servizio erogato nel ... Leggi su trentotoday (Di martedì 20 luglio 2021) Sonoti anche i risultati dell'annuale sulla soddisfazione delle famiglie nei confronti del servizio did'infanziala credibilità e l'affidabilità del servizio erogato nel ...

Advertising

FuianoFederico : ?????? @flacks12 torna a vestire la maglia di Trento @AquilaBasketTN. Arriva in prestito dal @FCBBasketball, come annu… - Piergiulio58 : RT @biciPRO1: Alla presentazione degli Europei di Trento, hanno fatto scalpore le dichiarazioni del plurivincitore del @giroditalia Gilbert… - biciPRO1 : Alla presentazione degli Europei di Trento, hanno fatto scalpore le dichiarazioni del plurivincitore del… - VoceDelTrentino : Scalatrici iraniane e violoncelli di ghiaccio: in Val di Sole arriva il Trento Film Festival - - CarlottaRossi11 : Pallavolo Mercato – “Non è mai troppo tardi per realizzare un sogno”: a Trento arriva Daniele Albergati -