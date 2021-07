Tendenze nail art e i colori più gettonati estate/autunno 2021: la french manicure colorata, il rosso e il rosa chiaro (Di martedì 20 luglio 2021) Sono di tendenza molte nuove nail art e anche delle nuove tonalità per questa estate-autunno 2021. Le varie manicure possono essere abbinate a ogni tipo di outfit e sono perfette per ogni occasione, quindi sono tutte da scoprire. I colori più in voga sulle unghie La tonalità di smalto più di tendenza nei prossimi mesi è il rosso e questo deve essere brillante e molto acceso. La nuance in questione può essere abbinata a delle unghie lunghe e a mandorla, per avere una mano molto raffinata ed elegante. Un'altra sfumatura sempre molto richiesta è senza nessun dubbio il nude. ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 20 luglio 2021) Sono di tendenza molte nuoveart e anche delle nuove tonalità per questa. Le variepossono essere abbinate a ogni tipo di outfit e sono perfette per ogni occasione, quindi sono tutte da scoprire. Ipiù in voga sulle unghie La tonalità di smalto più di tendenza nei prossimi mesi è ile questo deve essere brillante e molto acceso. La nuance in questione può essere abbinata a delle unghie lunghe e a mandorla, per avere una mano molto raffinata ed elegante. Un'altra sfumatura sempre molto richiesta è senza nessun dubbio il nude. ...

