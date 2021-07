Milano, il sondaggio di Demopolis sulle elezioni comunali. In testa Sala e Bernardo (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca meno di tre mesi alle votazioni per eleggere il nuovo sindaco di Milano. Dal sondaggio realizzato dall'Istituto Demopolis per Milano Today, emerge che la partita fra i candidati sembra essere ... Leggi su leggo (Di lunedì 19 luglio 2021) Manca meno di tre mesi alle votazioni per eleggere il nuovo sindaco di. Dalrealizzato dall'IstitutoperToday, emerge che la partita fra i candidati sembra essere ...

Interspac, interesse di centomila persone MILANO - Il progetto Interspac va avanti alla luce anche dell'impatto sul popolo nerazzurro: in centomila hanno risposto al sondaggio per valutare l'interesse dei tifosi a partecipare al progetto di ...

Milano torna sotto quota 24.000 punti e rivede i minimi di marzo Gli investitori continuano ad aspettarsi che Francoforte avvii il tapering già da settembre, a dispetto delle rassicurazioni della presidente Lagarde. Pesano anche i timori sulla variante Delta. I ren ...

