Advertising

BerniCurenai : @Cristiano Lo scambio (clamoroso) con Icardi che può cambiare tutto - infoitsport : Calciomercato Juventus: via dal PSG, clamoroso scambio con Ronaldo! - infoitsport : Per la Juve torna l'ipotesi Icardi. Con uno scambio che avrebbe del clamoroso - JuventusUn : AFFARE FATTO - Scambio clamoroso con la #Juventus, #Allegri si è convinto! LO SCAMBIO?… - Alessan40541225 : Pjanic a Torino, sarebbe un ritorno, con Ramsey a Barcellona: Juventus e Barcellona lavorano a questo clamoroso sca… -

Ultime Notizie dalla rete : scambio clamoroso

Il post del portoghese sui social tiene sulle spine i tifosi della Juve. E dalla Francia rilanciano: pronto ilcon IcardiIn quest'ottica nasce l'idea di uno, non cosìed impossibile, tra CR7 e Icardi che è da sempre un vecchio pallino della Vecchia Signora. Il Psg, inoltre, potrebbe anche aver bisogno ...Juventus e Psg potrebbero anche scambiarsi gli attaccanti con CR7 alla corte di Mauricio Pochettino e Icardi da Massimiliano Allegri. Piccolo sgarbo all'Inter?La Juventus lavora per costruire una squadra ad immagine e somiglianza di Massimiliano Allegri. Il club bianconero sta parlando con il Barcellona per piazzare uno scambio clamoroso.